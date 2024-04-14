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Угрожает ли опасность казахстанским миротворцам на Голанских высотах

казахстанские миротворцы, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2024 12:50 Фото: gov.kz
В ночь на 14 апреля на Ближнем Востоке снова обострилась ситуация: Иран ударил по Израилю сотнями баллистических ракет и беспилотников. В связи с этим Zakon.kz узнал о состоянии казахстанских миротворцев на Голанских высотах у Министерства обороны РК.

По словам пресс-службы Минобороны, никакой угрозы жизни и здоровью наших солдат нет.

"Казахстанский контингент, выполняющий миротворческую миссию ООН на Голанских высотах, продолжает работу в штатном режиме. Никакой угрозы жизни и здоровью личного состава не имеется".

В ночь на 14 апреля Иран подтвердил запуск БПЛА и анонсировал скорое начало ракетной атаки по Израилю. Полная хронология начала конфликта по ссылке.

Иран заявил, что ночные нападения были ответом на смертельный удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске (Сирия) в начале этого месяца. Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил и призвал к немедленному прекращению боевых действий, на 16:00 14 апреля по Нью-Йорку (15 апреля 01:00 по Астане) назначено срочное заседание Совета Безопасности ООН.

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