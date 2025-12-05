Пожар уничтожил караоке-бар и унес жизни 10 человек в Перу

В баре на юго-востоке Перу произошел пожар, в результате которого погибли 10 человек и еще трое пострадали, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета El Comercio, погибшие – восемь мужчин и две женщины, но личности погибших пока не опознали. Известно, что раненых госпитализировали.

"В результате пожара в караоке-баре на улице Хирон-Лима в городе Уанкане провинции Пуно погибли 10 человек, трое получили тяжелые ранения", – говорится в публикации.

Согласно данным издания, причиной инцидента стал взрыв газового баллона. Отмечается, что пламя практически полностью уничтожило здание, распространившись за "считаные секунды" и вызвав панику среди присутствующих.

Издание уточняет, что ситуацию осложняло отсутствие в городе пожарных. Соседи и прохожие пытались локализовать огонь при помощи ведер и огнетушителей, а позднее подключились пожарные из соседнего города.

