Пожар уничтожил караоке-бар и унес жизни 10 человек в Перу
Фото: pixabay
В баре на юго-востоке Перу произошел пожар, в результате которого погибли 10 человек и еще трое пострадали, сообщает Zakon.kz.
Как пишет газета El Comercio, погибшие – восемь мужчин и две женщины, но личности погибших пока не опознали. Известно, что раненых госпитализировали.
"В результате пожара в караоке-баре на улице Хирон-Лима в городе Уанкане провинции Пуно погибли 10 человек, трое получили тяжелые ранения", – говорится в публикации.
Согласно данным издания, причиной инцидента стал взрыв газового баллона. Отмечается, что пламя практически полностью уничтожило здание, распространившись за "считаные секунды" и вызвав панику среди присутствующих.
Издание уточняет, что ситуацию осложняло отсутствие в городе пожарных. Соседи и прохожие пытались локализовать огонь при помощи ведер и огнетушителей, а позднее подключились пожарные из соседнего города.
