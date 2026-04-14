Мир

Эрдоган пригрозил Израилю военными действиями

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2026 06:58
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности конфликта с Израилем. По его словам, что из-за действий Израиля 1,2 млн жителей Ливана были вынуждены покинуть свои дома на фоне атак на гражданские объекты, сообщает Zakon.kz.

Как передает Газета.ru с ссылкой на издание The Jerusalem Post, он призвал международное сообщество предотвратить подобное и в отношении Палестины.

"Так же, как мы вошли в Ливию и Карабах, мы можем войти в Израиль. Ничто не мешает нам это сделать", – заявил президент Турции.

До этого в Турции заявили, что нападение Соединенных Штатов и Израиля на Иран ставит под угрозу регион и мировую стабильность. МИД Турции выразил глубокую обеспокоенность по поводу любых действий, нарушающих международное право и угрожающих гражданскому населению.

Ранее экс-президент Польши заявил, что недоволен пенсией и рассказал о "бедности страны".

Аксинья Титова
