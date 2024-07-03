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Исполняющий обязанности президента Ирана прибыл в Астану

Исполняющий обязанности президента Ирана прибыл в Астану , фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 23:44 Фото: primeminister.kz
Исполняющий обязанности президента Исламской Республики Иран Мохаммад Мохбер 3 июля прибыл в Астану, сообщает Zakon.kz.

По информации Правительства, в аэропорту Астаны его встретил заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин.


"Мохаммад Мохбер примет участие в 24-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.  В прошлом году в ходе саммита в Нью-Дели было окончательно оформлено вхождение Ирана в организацию в качестве полноправного члена ШОС", – говорится в сообщении.  

Отмечается, что Иран стал девятым членом межгосударственного объединения.

Ранее стало известно, что самолет президента Беларуси приземлился в Астане. В столичном аэропорту Александра Лукашенко встретил заместитель премьер-министра Казахстана Галымжан Койшыбаев. 

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