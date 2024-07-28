Камала Харрис собрала 200 миллионов долларов пожертвований за одну неделю

Камала Харрис заработала 200 миллионов долларов за первую неделю в качестве кандидата в президенты США, сообщает Zakon.kz.

Из семидневного улова две трети пожертвований поступили от доноров, сделавших это впервые, пишет Politico.

Это, по мнению предвыборной кампании, является "свидетельством подавляющей поддержки ее исторической заявки на пост президента на низовом уровне".

По данным опроса CNN/SSRS, опубликованным на прошлой неделе, Харрис с 46 процентами отстает от Трампа только на 3 пункта – бывший глава Белого дома набрал 49% голосов респондентов.

21 июля 2024 года действующий президент США Джо Байден объявил о снятии своей кандидатуры с выборов. После этого Камала Харрис набрала достаточное количество голосов делегатов для формального утверждения кандидатом в президенты от Демпартии на ноябрьских выборах.

