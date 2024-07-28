Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Камала Харрис собрала 200 миллионов долларов пожертвований за одну неделю

Камала Харрис, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2024 17:30 Фото: picryl
Камала Харрис заработала 200 миллионов долларов за первую неделю в качестве кандидата в президенты США, сообщает Zakon.kz.

Из семидневного улова две трети пожертвований поступили от доноров, сделавших это впервые, пишет Politico.

Это, по мнению предвыборной кампании, является "свидетельством подавляющей поддержки ее исторической заявки на пост президента на низовом уровне".

По данным опроса CNN/SSRS, опубликованным на прошлой неделе, Харрис с 46 процентами отстает от Трампа только на 3 пункта – бывший глава Белого дома набрал 49% голосов респондентов.

21 июля 2024 года действующий президент США Джо Байден объявил о снятии своей кандидатуры с выборов. После этого Камала Харрис набрала достаточное количество голосов делегатов для формального утверждения кандидатом в президенты от Демпартии на ноябрьских выборах.

Читайте также

Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты
Огромный штраф планируют взыскать с активистов, сорвавших работу аэропорта Франкфурта
дождь
Оползень унес жизни 11 человек на юго-востоке Китая
дым, взрыв
Атака на Голанские высоты: 12 человек погибли
Мухит Турсынали
США 2024 год Выборы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Елдос Сметов стал олимпийским чемпионом
Взрыв эмоций родных и рукопожатие Головкина: Казнет обсуждает победу Елдоса Сметова
В начале следующей неделе геошторм высокой мощности обрушится на Землю
В начале следующей недели геошторм высокой мощности обрушится на Землю
дом певца из Азербайджана показал казахстанский блогер
Дом богатейшего азербайджанца показал казахстанский "отец мобилографии"
жара, повышение температуры
12 способов выжить без кондиционера в жару и охладить квартиру
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: