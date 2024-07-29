Ким Чен Ын руководил спасением жителей районов, пострадавших от ливня

28 июля лидер КНДР Ким Чен Ын руководил работой по спасению и эвакуации жителей районов, пострадавших от мощного ливня и с риском затопления, сообщает Zakon.kz.

Как передает местное издание, он посетил пострадавшие от наводнения районы в городе Синыйчжу и уезде Ычжу провинции Пхёнан-Пукто.

Фото: chosonsinbo

По данным источника, 27 июля в северных районах страны был рекордно сильный ливень, в результате чего уровень воды реки Амнок значительно превысил опасную планку. В итоге более 5 тыс. жителей были изолированы в районах с риском затопления.

Фото: chosonsinbo

Лидер КНДР сразу приказал отправить на место руководящие кадры партии, правительства и ведомств вооруженных сил, более 10 вертолетов ВВС Корейской народной армии и различные спасательные суда ВМС и пограничных охранных войск были "немедленно" задействованы в спасательной операции.

Фото: chosonsinbo

Также по его приказу оказана медицинская помощь нуждающимся жителям. Сообщается, что были спасены более 4200 жителей "всего за четверть дня".

Фото: chosonsinbo

11 человек погибли в воскресенье, 28 июля 2024 года, в результате оползня, обрушившегося на жилой дом на юго-востоке Китая.