Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Ким Чен Ын руководил спасением жителей районов, пострадавших от ливня

Наводнение, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 08:58 Фото: chosonsinbo
28 июля лидер КНДР Ким Чен Ын руководил работой по спасению и эвакуации жителей районов, пострадавших от мощного ливня и с риском затопления, сообщает Zakon.kz.

Как передает местное издание, он посетил пострадавшие от наводнения районы в городе Синыйчжу и уезде Ычжу провинции Пхёнан-Пукто.

Северная Корея, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 08:58

Фото: chosonsinbo

По данным источника, 27 июля в северных районах страны был рекордно сильный ливень, в результате чего уровень воды реки Амнок значительно превысил опасную планку. В итоге более 5 тыс. жителей были изолированы в районах с риском затопления.

Северная Корея, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 08:58

Фото: chosonsinbo

Лидер КНДР сразу приказал отправить на место руководящие кадры партии, правительства и ведомств вооруженных сил, более 10 вертолетов ВВС Корейской народной армии и различные спасательные суда ВМС и пограничных охранных войск были "немедленно" задействованы в спасательной операции.

Наводнение, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 08:58

Фото: chosonsinbo

Также по его приказу оказана медицинская помощь нуждающимся жителям. Сообщается, что были спасены более 4200 жителей "всего за четверть дня".

Северная Корея, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 08:58

Фото: chosonsinbo

11 человек погибли в воскресенье, 28 июля 2024 года, в результате оползня, обрушившегося на жилой дом на юго-востоке Китая.

Читайте также

Заявил, что не признает победу Мадуро на выборах в Венесуэле
Президент Аргентины заявил, что не признает победу Мадуро на выборах в Венесуэле
Алия Абди
Ким Чен Ын Северная Корея 2024 год Наводнения Военная техника
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В начале следующей неделе геошторм высокой мощности обрушится на Землю
В начале следующей недели геошторм высокой мощности обрушится на Землю
жара, повышение температуры
12 способов выжить без кондиционера в жару и охладить квартиру
термометр
В девяти областях Казахстана прогнозируют сильную жару 29 июля
дом певца из Азербайджана показал казахстанский блогер
Дом богатейшего азербайджанца показал казахстанский "отец мобилографии"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: