Ким Чен Ын руководил спасением жителей районов, пострадавших от ливня
Как передает местное издание, он посетил пострадавшие от наводнения районы в городе Синыйчжу и уезде Ычжу провинции Пхёнан-Пукто.
Фото: chosonsinbo
По данным источника, 27 июля в северных районах страны был рекордно сильный ливень, в результате чего уровень воды реки Амнок значительно превысил опасную планку. В итоге более 5 тыс. жителей были изолированы в районах с риском затопления.
Фото: chosonsinbo
Лидер КНДР сразу приказал отправить на место руководящие кадры партии, правительства и ведомств вооруженных сил, более 10 вертолетов ВВС Корейской народной армии и различные спасательные суда ВМС и пограничных охранных войск были "немедленно" задействованы в спасательной операции.
Фото: chosonsinbo
Также по его приказу оказана медицинская помощь нуждающимся жителям. Сообщается, что были спасены более 4200 жителей "всего за четверть дня".
Фото: chosonsinbo
11 человек погибли в воскресенье, 28 июля 2024 года, в результате оползня, обрушившегося на жилой дом на юго-востоке Китая.