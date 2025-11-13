#АЭС в Казахстане
Мир

В Турции задержали 17-летнего рецидивиста, приговоренного к 95 годам тюрьмы

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 04:59 Фото: Zakon.kz
В районе Каршияка турецкого города Измир полиция задержала 17-летнего парня, обвиняемого в совершении десятков преступлений, сообщает Zakon.kz.

По данным Haber Global, подростка приговорили к 95 годам, 2 месяцам и 9 дням лишения свободы за многочисленные кражи. После попытки побега его вновь поймали во время полицейской операции.

Юноша был задержан с поличным в своем укрытии.

Ранее сообщалось о необычном происшествии, где парень лишился части языка и нижней губы после поцелуя на свадьбе в Кыргызстане. Также сообщалось, что туристку с травмами не пустили в самолет в Таиланде.

Аксинья Титова
