В Турции задержали 17-летнего рецидивиста, приговоренного к 95 годам тюрьмы

В районе Каршияка турецкого города Измир полиция задержала 17-летнего парня, обвиняемого в совершении десятков преступлений, сообщает Zakon.kz.

По данным Haber Global, подростка приговорили к 95 годам, 2 месяцам и 9 дням лишения свободы за многочисленные кражи. После попытки побега его вновь поймали во время полицейской операции.

Юноша был задержан с поличным в своем укрытии.

