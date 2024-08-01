Кандидат в президенты Харрис обвинила Трампа в "неуважении"

Бывший президент Дональд Трамп заявил, что он знал об индийском происхождении вице-президента Харрис, но не знал, что она была чернокожей "до тех пор, пока несколько лет назад она случайно не стала чернокожей", сообщает Zakon.kz.

Об очередном столкновении политиков сообщил washingtonpost.

"А теперь она хочет, чтобы ее знали как чернокожую", — приводит издание речь Дональда Трампа.

Этими словами республиканец подверг сомнению расовую идентичность Камалы Харрис во время очень агрессивной сессии вопросов и ответов на съезде Национальной ассоциации чернокожих журналистов в Чикаго.

Также он написал об этом пост в Instagram:

Харрис ответила на эти комментарии на митинге в поддержку исторически черного женского общества в Хьюстоне, заявив, что его обвинения были "тем же старым шоу" "разногласий и неуважения".

Недавно экс-президент США Барак Обама опроверг слухи, что не верит в победу Камалы Харрис на выборах. Он сказал, что поможет ей в предвыборной гонке, и объяснил, почему не сделал этого ранее.