Камала Харрис раскритиковала Трампа

1 мая бывшая вице-президент США и оппонентка Дональда Трампа на прошедших президентских выборах Камала Харрис раскритиковала действующего президента Америки, сообщает Zakon.kz.

Это была первая речь Харрис после поражения на выборах, передает ABC News. Выступление прошло в Сан-Франциско на гала-мероприятии организации Emerge America, которая помогает женщинам строить политическую карьеру и баллотироваться на выборах.

Примечательно, что публичное выступление противницы Трампа совпало с отметкой в 100 дней его президентства. Выступление Харрис построила на критике Дональда Трампа и его администрации.

В частности, она заявила, что тарифная политика Трампа является "величайшим рукотворным экономическим кризисом в современной истории американского президентства".

"Некоторые люди описывают то, что происходило в последние месяцы, как абсолютный хаос. И, конечно, я понимаю почему. Это, безусловно, относится к этим тарифам. Тарифы, которые как я и предсказывала, явно приглашают рецессию", – сказала Харрис.

Со слов Харрис, тарифная политика увеличит повседневные расходы американцев, повлияет на пенсионные счета и малый бизнес.

Говорила она не только об экономической повестке Трампа. Всю его президентскую программу она назвала "узким, эгоистичным видением Америки, где команда Трампа наказывают тех, кто говорит правду, поддерживают лоялистов, наживаются на своей власти и бросают всех остальных на произвол судьбы".

Днями ранее Трамп уволил мужа Камалы Харрис из совета при Мемориальном музее холокоста в Вашингтоне.