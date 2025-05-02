#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
516.16
584.86
6.25
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
516.16
584.86
6.25
Мир

Камала Харрис раскритиковала Трампа

Камала Харрис раскритиковала Трампа в первой речи после поражения на выборах, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2025 04:40 Фото: Instagram/emergeamerica
1 мая бывшая вице-президент США и оппонентка Дональда Трампа на прошедших президентских выборах Камала Харрис раскритиковала действующего президента Америки, сообщает Zakon.kz.

Это была первая речь Харрис после поражения на выборах, передает ABC News. Выступление прошло в Сан-Франциско на гала-мероприятии организации Emerge America, которая помогает женщинам строить политическую карьеру и баллотироваться на выборах.

Примечательно, что публичное выступление противницы Трампа совпало с отметкой в 100 дней его президентства. Выступление Харрис построила на критике Дональда Трампа и его администрации.

В частности, она заявила, что тарифная политика Трампа является "величайшим рукотворным экономическим кризисом в современной истории американского президентства".

"Некоторые люди описывают то, что происходило в последние месяцы, как абсолютный хаос. И, конечно, я понимаю почему. Это, безусловно, относится к этим тарифам. Тарифы, которые как я и предсказывала, явно приглашают рецессию", – сказала Харрис.

Со слов Харрис, тарифная политика увеличит повседневные расходы американцев, повлияет на пенсионные счета и малый бизнес.

Говорила она не только об экономической повестке Трампа. Всю его президентскую программу она назвала "узким, эгоистичным видением Америки, где команда Трампа наказывают тех, кто говорит правду, поддерживают лоялистов, наживаются на своей власти и бросают всех остальных на произвол судьбы".

Днями ранее Трамп уволил мужа Камалы Харрис из совета при Мемориальном музее холокоста в Вашингтоне.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
В США продолжают расти рабочие места
Мир
01:48, 03 мая 2025
В США продолжают расти рабочие места
Партию "Альтернатива для Германии" официально признали экстремистской
Мир
00:43, 03 мая 2025
Партию "Альтернатива для Германии" официально признали экстремистской
Трамп подписал указ о сокращении финансирования общественных вещателей США
Мир
00:24, 03 мая 2025
Трамп подписал указ о сокращении финансирования общественных вещателей США
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: