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Барак и Мишель Обама пообещали помочь Харрис победить в предвыборной гонке

Камала Харрис баллотируется в президенты, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 14:54 Фото: Instagram/kamalaharris
Несмотря на появившиеся в СМИ сообщения о том, что экс-президент США Барак Обама не верит в победу Камалы Харрис на выборах, он опроверг их. Сказал, что поможет ей в предвыборной гонке, и объяснил, почему не сделал этого ранее, сообщает Zakon.kz.

По данным телекомпании NBC, чета Обама поддерживает кандидатуру Харрис на пост главы Белого дома.

"Мы с Мишель очень гордимся тем, что поддерживаем вас, и сделаем все возможное, чтобы вы прошли эти выборы и попали в Овальный кабинет", – говорит Обама на видео, на котором Харрис получает звонок от их семьи.

По информации источников телекомпании, бывший американский лидер до сих пор не высказывал свою позицию публично, поскольку не хотел, чтобы эта новость "затмила обращение президента Джо Байдена к населению". Только после того, как он снял свою кандидатуру с выборов, бывший президент высказал свое мнение. Его жена, Мишель Обама, также поддерживает выдвижение Харрис.

По данным издания, помощники Обамы и Харрис уже обсудили возможность их совместного появления в ходе ее предвыборной кампании, однако точная дата пока не согласована.

По данным опросов американских СМИ, вице-президент Камала Харрис сокращает разрыв с лидирующим оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом.

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