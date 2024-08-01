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Здание парламента Индии частично затопило во время стихийного бедствия

ливень в Индии, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 18:40 Фото: скриншот видео
Новое здание парламента Индии, в которое обе палаты законодательного органа переехали менее года назад, частично затопило во время ливней, обрушившихся на Нью-Дели, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты Hindustan Times, вода прошла через стеклянную крышу и затопила лобби нового здания парламента. Депутаты от оппозиции выразили сомнение в устойчивости конструкции к погодным условиям и заявили, что старое здание было надежнее.

Как отмечается, секретариат нижней палаты (Лок Сабхи) опубликовал объяснение произошедшего и отметил, что вода попала в лобби здания, поскольку "клейкий материал, используемый для крепления стеклянных куполов над вестибюлем, был слегка смещен, и позже это было исправлено".

Между тем премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о переезде депутатов парламента страны в новое здание в сентябре 2023 года. Оно имеет форму треугольника и оборудовано для совместного заседания обеих палат парламента. Здание возведено с использованием технологий зеленого строительства – новое сооружение должно сократить потребление электроэнергии на 30%.

В социальных сетях тоже обсуждают инцидент. Пишут, что, несмотря на регулярные дожди, затопило правительственное здание впервые.

В ночь на 1 августа на Нью-Дели обрушились муссонные ливни, которые привели к масштабным затоплениям в разных частях города. Известно, что в результате разгула стихии погибли два человека.

Ранее, 10 июля, мощный ливень прошел в Алматы. В городском акимате сообщили, что затоплен подземный переход около ТРЦ "Есентай-Молл".

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