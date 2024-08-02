Гигантские панды отпраздновали 10-летие

В сафари-парке Чимелонг в Гуанчжоу старейшие тройняшки гигантской панды отпраздновали 10-летие, сообщает Zakon.kz.

По случаю юбилея именинникам – самке Мэн Мэн и двум самцам Шуай Шуай и Ку Ку приготовили бамбуковый торт из их любимых продуктов: побегов бамбука, моркови и кусочков фруктов.

А Книга рекордов Гиннесса выпустила 31 июля сертификат о том, что они "самая долгоживущая тройня гигантских панд". Тройняшки родились в 2014 году с разницей всего в четыре часа.

Новорожденные панды, фото: guinnessworldrecords

Парижский Диснейленд вошел в Книгу рекордов Гиннесса за самое большое изображение Микки Мауса, созданное дронами.