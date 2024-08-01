В Омской области простились с байкершей МотоТаней

1 августа с блогером и байкершей Татьяной Озолиной, известной как МотоТаня, простились в ее родном городе Тара, сообщает Zakon.kz.

Как передает АиФ Омск, проститься пришло очень много людей. Были самые близкие и родные для Татьяны люди: семья, подруги, отец ее сына.

Фото: omsk.aif.ru

Также пришли одноклассники, знакомые, друзья и неравнодушные жители города. Туда привезли прах Татьяны, поскольку тело кремировали в Москве 28 июля.

Фото: omsk.aif.ru

Мы сообщали, что в ночь на 23 июля в Турции погибла российская байкерша и блогер Татьяна Озолина, известная под псевдонимом МотоТаня. Затем, житель Турции Онур Обут, столкнувшийся с ней на мотоцикле был допрошен полицией.