Известная в соцсетях российская байкерша разбилась в Турции

В ночь на 23 июля в Турции погибла российская байкерша и блогер Татьяна Озолина, известная под псевдонимом "МотоТаня", сообщает Zakon.kz.

По данным городского издания Milas Karya Haber, ее мотоцикл столкнулся на трассе между городами Секе и Милас с другим мотоциклом. Вторым транспортным средством управлял мужчина по имени Онур Обут. Его госпитализировали в больницу Миласа. Озолина же скончалась на месте происшествия от полученных травм.

Фото: karyahabermilas

Согласно другим неподтвержденным сведениям, Озолина и Обут не столкнулись друг с другом, но действительно попали в ДТП. Со слов очевидцев оба мотоциклиста въехали в фуру, после чего один из них врезался в барьер на обочине, а другой – в разделительный барьер.

Фото: karyahabermilas

Свою популярность "МотоТаня" заработала, снимая видео на мотоцикле и выкладывая их в соцсетях. В YouTube у нее два млн подписчиков, а в Instagram около млн.

Фото: karyahabermilas

Обстоятельства ДТП предстоит выяснить местной полиции.

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