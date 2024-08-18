В Жамбылской области простились с полицейскими, погибшими в страшном ДТП

18 августа простились с сотрудниками полиции Галымом Арыстанбаевым и Абылайханом Абишкеном, погибшими в страшном ДТП, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП региона, почтить память погибших и выразить поддержку их близким и родным пришли начальник Департамента полиции Арманбек Баймурзин, начальник Департамента собственной безопасности МВД РК Арман Саданов, заместитель начальника Департамента кадровой политики МВД РК Олжас Мырзабеков, заместитель акима области Серик Салемов, заместители начальника ДП, коллеги и друзья.

Также получены телеграммы соболезнования от министра внутренних дел РК Ержана Саденова, акима Жамбылской области Ербола Карашукеева. Они заверили, что семьям погибших сотрудников будет оказана необходимая помощь.





"Внезапная новость о гибели наших коллег застала всех врасплох. Я уверен, что молодые сотрудники, добросовестно выполнявшие служебные обязанности по охране общественного порядка, и в будущем внесли бы большой вклад в наше общее дело. Они также были заботливыми мужьями и отцами, опорой для своих семей. Мы будем оказывать всяческую поддержку их семьям, детям и женам. Светлые образы наших героев навсегда останутся в нашей памяти", – отметил Арманбек Баймурзин.

Похороны погибших прошли в их родных селах: Галыма Арыстанбаева – в Меркенском районе, Абылайхана Абишкена – в Таласском районе.

Трагедия случилась около 01:00 на 40-м километре автодороги республиканского значения Мерке – Шу – Бурылбайтал. Водитель автомобиля Toyota Alfard выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем патрульной полиции Skoda Octavia. Один из погибших сотрудников правоохранительных органов был многодетным отцом, воспитывающим 11 дочерей и сыновей.

Министр внутренних дел Ержан Саденов выразил соболезнования семьям погибших.

Отметим, что один из них был не только известен своими заслугами перед законом, но и многодетным отцом.