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Байден и Путин встретили освобожденных заключенных в аэропортах

Встреча заключенных в аэропорту, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2024 05:33 Фото: pixabay
США, Германия и Россия встретили заключенных, вышедших на свободу в рамках крупнейшего обмена. Россия передала странам Запада 16 человек. В обмен ей отдали восьмерых заключенных, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала Euronews, самолет с тремя заключенными, освобожденными в рамках сделки по обмену между Россией и Западом, приземлился на авиабазе Эндрюс, в штате Мэрилэнд.

У трапа прибывших встретили родные, а также президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис.

"Это замечательное чувство. Я очень долго ждал этого". Президент США Джо Байден

Ранее сообщалось, что США идет предвыборная гонка на пост президента страны. Главные оппоненты в ней – Дональд Трамп и Камала Харрис. Во время очередных дебатов Трамп поставил под вопрос расовую идентичность своей конкурентки. 

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