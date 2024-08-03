Байден и Путин встретили освобожденных заключенных в аэропортах

США, Германия и Россия встретили заключенных, вышедших на свободу в рамках крупнейшего обмена. Россия передала странам Запада 16 человек. В обмен ей отдали восьмерых заключенных, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала Euronews, самолет с тремя заключенными, освобожденными в рамках сделки по обмену между Россией и Западом, приземлился на авиабазе Эндрюс, в штате Мэрилэнд.

У трапа прибывших встретили родные, а также президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис.

"Это замечательное чувство. Я очень долго ждал этого". Президент США Джо Байден

Ранее сообщалось, что США идет предвыборная гонка на пост президента страны. Главные оппоненты в ней – Дональд Трамп и Камала Харрис. Во время очередных дебатов Трамп поставил под вопрос расовую идентичность своей конкурентки.