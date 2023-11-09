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Как Токаев встретил Путина в аэропорту Астаны

Как Токаев встретил Путина в аэропорту Астаны Фото: akorda.kz
Сегодня, 9 ноября 2023 года, в Астану с официальным визитом прилетел президент России Владимир Путин, сообщает Zakon.kz.

Лидера России в столичном аэропорту встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Как Токаев встретил Путина в аэропорту Астаны

Фото: akorda.kz

Акорда опубликовала в Telegram-канале видео, в котором показала, как президент Казахстана встретил своего российского коллегу.

Также пресс-служба казахстанского лидера показала видео, снятое с другого ракурса.

О том, что Владимир Путин посетит Астану с официальным визитом по приглашению Касым-Жомарта Токаева, стало известно 6 ноября 2023 года. Сообщалось, что визит запланирован на 9 ноября. Отмечалось, что планируется проведение переговоров лидеров двух стран, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства. Также президенты в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Костанае.

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В преддверии визита российского лидера в Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин дали интервью, в которых рассказали о сотрудничестве двух стран.

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Отметим, что Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин виделись 7 октября в Москве на церемонии открытия транзита российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. В торжественном мероприятии принял участие также президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

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