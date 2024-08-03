Чемпиону Европы по боксу выбили глаз в массовой драке

Чемпион Европы 2024 года по боксу в весовой категории до 54 кг Дмитрий Двали лишился глаза, защищая подростка в драке. Участников нападения на несовершеннолетнего и боксера ищут, сообщает Zakon.kz.

23-летний чемпион России вместе с братом и помощником возвращались с утренней пробежки вдоль набережной, когда увидели, что толпа мужчин избивает подростка.

Спортсмены, как отмечает Telegram-канал Shot, попытались вступиться за несовершеннолетнего. Уточняется, что на боксера и его спутников напали около 15 человек.

Двали сломали орбитальную кость черепа и выбили глаз.

Теперь специалисты пытаются сохранить спортсмену глаз как орган, но видеть им боксер больше не сможет.

Сам многократный победитель рассказал изданию ТАСС, что его карьера в боксе завершена. У спортсмена поврежден и второй глаз. 5 августа он перенесет первую операцию на глазу.

Примечательно, что на странице спортсмена в закрепленных стоит публикация с подписью:

"Колебаться нужно при выборе цели. Когда цель выбрана, надо просто действовать!"

Ты – настоящий мужчина, у которого нет страха, а есть только доброе сердце! Дай бог все будет хорошо, Димон, у тебя много сил и духа, чтобы выдержать любые операции и лечения, давай восстанавливался и ждем тебя обратно!

Дмитрий, вы герой! Спасибо, что не прошли мимо. Здоровья вам.

Герой не только в спорте, но и в жизни!

Сил и здоровья, мужчина! – пишут пользователи Сети.

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