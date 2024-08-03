Чемпиону Европы по боксу выбили глаз в массовой драке
23-летний чемпион России вместе с братом и помощником возвращались с утренней пробежки вдоль набережной, когда увидели, что толпа мужчин избивает подростка.
Спортсмены, как отмечает Telegram-канал Shot, попытались вступиться за несовершеннолетнего. Уточняется, что на боксера и его спутников напали около 15 человек.
Двали сломали орбитальную кость черепа и выбили глаз.
Теперь специалисты пытаются сохранить спортсмену глаз как орган, но видеть им боксер больше не сможет.
Сам многократный победитель рассказал изданию ТАСС, что его карьера в боксе завершена. У спортсмена поврежден и второй глаз. 5 августа он перенесет первую операцию на глазу.
Примечательно, что на странице спортсмена в закрепленных стоит публикация с подписью:
"Колебаться нужно при выборе цели. Когда цель выбрана, надо просто действовать!"
- Ты – настоящий мужчина, у которого нет страха, а есть только доброе сердце! Дай бог все будет хорошо, Димон, у тебя много сил и духа, чтобы выдержать любые операции и лечения, давай восстанавливался и ждем тебя обратно!
- Дмитрий, вы герой! Спасибо, что не прошли мимо. Здоровья вам.
- Герой не только в спорте, но и в жизни!
- Сил и здоровья, мужчина! – пишут пользователи Сети.
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