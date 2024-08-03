Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Чемпиону Европы по боксу выбили глаз в массовой драке

Чемпиону России и Европы по боксу выбили глаз в массовой драке, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2024 15:02 Фото: Instagram/dima2li
Чемпион Европы 2024 года по боксу в весовой категории до 54 кг Дмитрий Двали лишился глаза, защищая подростка в драке. Участников нападения на несовершеннолетнего и боксера ищут, сообщает Zakon.kz.

23-летний чемпион России вместе с братом и помощником возвращались с утренней пробежки вдоль набережной, когда увидели, что толпа мужчин избивает подростка.

Спортсмены, как отмечает Telegram-канал Shot, попытались вступиться за несовершеннолетнего. Уточняется, что на боксера и его спутников напали около 15 человек.

Двали сломали орбитальную кость черепа и выбили глаз.

Теперь специалисты пытаются сохранить спортсмену глаз как орган, но видеть им боксер больше не сможет.

Сам многократный победитель рассказал изданию ТАСС, что его карьера в боксе завершена. У спортсмена поврежден и второй глаз. 5 августа он перенесет первую операцию на глазу.

Примечательно, что на странице спортсмена в закрепленных стоит публикация с подписью:

"Колебаться нужно при выборе цели. Когда цель выбрана, надо просто действовать!"
  • Ты – настоящий мужчина, у которого нет страха, а есть только доброе сердце! Дай бог все будет хорошо, Димон, у тебя много сил и духа, чтобы выдержать любые операции и лечения, давай восстанавливался и ждем тебя обратно!
  • Дмитрий, вы герой! Спасибо, что не прошли мимо. Здоровья вам.
  • Герой не только в спорте, но и в жизни!
  • Сил и здоровья, мужчина! – пишут пользователи Сети.

Ранее сообщалось, что 28-летнего российского блогера Эдварда Била забрали из спецприемника врачи скорой помощи. Пранкеру потребовалась экстренная госпитализация из-за подозрения на заражение крови. В худшем случае ему грозит ампутация ноги.

Читайте также

контрабанда, сигареты
30 тысяч пачек сигарет пытались незаконно ввезти в Казахстан
В Алматы из окна 15-го этажа выпал трехлетний ребенок
В Алматы из окна 15-го этажа выпал трехлетний ребенок
мигранты
Полиция Астаны проверит стройплощадки, кафе и торговые центры
Анастасия Московчук
Россия 2024 год Вред здоровью Бокс Спортсмены
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Владимир Пресняков и Наталья Подольская уехали из России
Владимир Пресняков и Наталья Подольская уехали из России
Немедленно звоните на 1414: к казахстанцам обратились из Минздрава
Немедленно звоните на 1414: к казахстанцам обратились из Минздрава
Принято решение по петиции об отмене перевода времени в Казахстане
Принято решение по петиции об отмене перевода времени в Казахстане
Канделаки ответила на вопрос
Тина Канделаки ответила на "некорректный" вопрос о своем прошлом
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: