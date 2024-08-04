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В Венесуэле задержали более двух тысяч участников беспорядков

Венесуэла, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2024 10:43 Фото: Х/VenezueLawyers
Венесуэльские правоохранители задержали более двух тысяч участников беспорядков, которые охватили страну в день после выборов. По решению президента страны Николаса Мадуро, их будут содержать в двух тюрьмах строгого режима, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, количество задержанных – это 80% от общего числа участников противоправных действий, пишет РИА "Новости".

"Они думали, что их преступные нападения, засады, гуаримбас (насильственные беспорядки) снова продлятся, 60 дней, 120 дней (как в 2014 и 2017 году) – таков был их расчет. Но за 48 часов благодаря ответу военно-гражданского, полицейского союза мы справились с фашистской вспышкой с помощью конституции и мирным путем. У нас 2 тысячи задержанных заключенных, они отправляются в Токорон и Токуйито (тюрьмы строгого режима). Максимальное наказание. Правосудие. На этот раз прощения не будет", – заявил Мадуро, выступая на митинге сторонников перед президентским дворцом.

Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля 2024 года. Национальный избирательный совет провозгласил их победителем Николаса Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов.

В Каракасе и других городах начались столкновения между силовиками и манифестантами, которые стали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью, было уничтожено более 250 опорных пунктов полиции, зафиксированы множественные акты вандализма и грабежи.

Задержанных после беспорядков обвиняют в разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме.

Президент Аргентины Хавьер Милей 29 июля 2024 года заявил, что его страна по итогам голосования в Венесуэле считает лидером оппозиционера Эдмундо Гонсалеса.

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