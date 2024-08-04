В Венесуэле задержали более двух тысяч участников беспорядков
По словам главы государства, количество задержанных – это 80% от общего числа участников противоправных действий, пишет РИА "Новости".
"Они думали, что их преступные нападения, засады, гуаримбас (насильственные беспорядки) снова продлятся, 60 дней, 120 дней (как в 2014 и 2017 году) – таков был их расчет. Но за 48 часов благодаря ответу военно-гражданского, полицейского союза мы справились с фашистской вспышкой с помощью конституции и мирным путем. У нас 2 тысячи задержанных заключенных, они отправляются в Токорон и Токуйито (тюрьмы строгого режима). Максимальное наказание. Правосудие. На этот раз прощения не будет", – заявил Мадуро, выступая на митинге сторонников перед президентским дворцом.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля 2024 года. Национальный избирательный совет провозгласил их победителем Николаса Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов.
В Каракасе и других городах начались столкновения между силовиками и манифестантами, которые стали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью, было уничтожено более 250 опорных пунктов полиции, зафиксированы множественные акты вандализма и грабежи.
Задержанных после беспорядков обвиняют в разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме.
Президент Аргентины Хавьер Милей 29 июля 2024 года заявил, что его страна по итогам голосования в Венесуэле считает лидером оппозиционера Эдмундо Гонсалеса.