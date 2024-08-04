Организаторам Олимпиады в Париже поступают угрозы

Продюсеры церемонии открытия Олимпийских игр в Париже обратились в прокуратуру из-за поступивших угроз убийства, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Le Parisien.

Отмечается, что на электронную почту компании Paname 2024, ответственной за организацию церемонии открытия, пришло несколько угрожающих сообщений. В них цитировался стих из Корана и утверждалось, что "наказание Аллаха" постигнет организаторов мероприятия.

Заместитель генерального директора Paname 2024 подал жалобу в прокуратуру.

Ранее сообщалось, что футболисты сборных Франции и Аргентины устроили драку на поле после четвертьфинального матча олимпийского турнира.

