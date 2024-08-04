Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Организаторам Олимпиады в Париже поступают угрозы

Олимпийские игры в Париже, Париж-2024, казахстанские спортсмены на олимпиаде в Париже, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2024 21:10 Фото: olympic.kz/Сали Сабиров
Продюсеры церемонии открытия Олимпийских игр в Париже обратились в прокуратуру из-за поступивших угроз убийства, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Le Parisien.

Отмечается, что на электронную почту компании Paname 2024, ответственной за организацию церемонии открытия, пришло несколько угрожающих сообщений. В них цитировался стих из Корана и утверждалось, что "наказание Аллаха" постигнет организаторов мероприятия.

Заместитель генерального директора Paname 2024 подал жалобу в прокуратуру.

Ранее сообщалось, что футболисты сборных Франции и Аргентины устроили драку на поле после четвертьфинального матча олимпийского турнира. 

Читайте также

онкология
Миллениалы или бумеры: ученые вычислили поколения с высоким риском заболеть раком
Диана Абдуллаева
Париж-2024 2024 год Олимпийские игры
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Купленную в Алматы халву проверили в лаборатории
Купленную в Алматы халву проверили в лаборатории
Олимпийские игры
На Олимпиаде прошел самый неравнозначный поединок
Владимир Пресняков и Наталья Подольская уехали из России
Владимир Пресняков и Наталья Подольская уехали из России
Канделаки ответила на вопрос
Тина Канделаки ответила на "некорректный" вопрос о своем прошлом
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: