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Париж-2024: Организаторы соревнований объявили о штормовом предупреждении

Олимпиада-2024 Ухудшение Погоды, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 17:59 Фото: Instagram/meteofrance
После проливного дождя на церемонии открытия Летних Олимпийских игр главный город Франции снова ожидает непогода. В ближайшие два дня в Париже объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

По информации Национальной метеорологической службы "Метео-Франс", жителей Парижа и участников Олимпийских игр призвали быть бдительными в связи с возможным ухудшением погодных условий в регионе Иль-де-Франс в ближайшие пару дней.

"Существует очень значительный риск сильных гроз, сопровождающихся интенсивными осадками, от 20 до 40 миллиметров менее чем за час, градом, порывами ветра и молниями".   Заявление "Метео-Франс"

Это не первое предупреждение французских метеорологов. 4 дня назад они спрогнозировали сильный дождь в Париже во время официальной церемонии открытия ХХХIII летней Олимпиады. 

Между тем, 30 июля состоялась квалификационные заплывы на дистанции 100 метров у мужчин, где принял участие казахстанец Адильбек Мусин. К сожалению, наш пловец не смог показать то время, по которому лучшие прошли в полуфинал этих состязаний.

Летние игры 2024 года продлятся до 11 августа.

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