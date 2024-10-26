Семь человек обвиняют в кибербуллинге в отношении художественного руководителя Олимпиады в Париже
Фото: AP Photo/Tom Nouvian
Французские власти заявили, что предъявили обвинения семи лицам в связи с кампанией кибербуллинга против Томаса Джолли, художественного руководителя церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр в Париже, сообщает Zakon.kz.
По информации U.S. News & World Report, Джолли стал объектом интернет-кампании после его нашумевшего, но спорного открытия квир-инклюзивного шоу.
Парижская прокуратура, начавшая расследование, сообщила, что аресты представляют собой лишь "первую волну" задержаний, и ожидается, что их число увеличится по ходу расследования.
Семерым обвиняемым в возрасте от 22 до 79 лет предъявлены обвинения в угрозах убийством, грубых оскорблениях и кибербуллинге, что может повлечь за собой тюремное заключение и значительные штрафы.
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