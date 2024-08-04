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Пробуждение вулкана угрожает туристам в Италии

Извержение вулкана в Италии, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 03:27 Фото: pixabay
Извержение вулкана Этна началось на Сицилии. Итальянские издания утверждают, что сведений о пострадавших в результате извержения нет, но определенные риски присутствуют, сообщает Zakon.kz.

Этна – один из крупнейших в Европе вулканов. Он проснулся в июле этого года.

По информации итальянского издания La Sicilia со ссылкой на данные Национального института геофизики и вулканологии Италии, пепел усыпал всю округу.

Извержение вулкана произошло 4 августа 2024 года рано утром в юго-восточном кратере. Эксперты института сообщили, что высота эруптивной колонны составила около 4,5 тысячи метров над уровнем моря.

В международном аэропорту Катании в связи с проснувшимся вулканом задерживаются рейсы.

По инициативе мэра Кантареллы в ратуше Джарре состоялось оперативное совещание, в котором приняли участие мэры муниципалитетов района Ионической Этны.

Мэр поручил активировать в регионе постоянный механизм предоставления средств и ресурсов и, прежде всего, компенсаций населению и предпринимательской деятельности, которым нанесен значительный ущерб из-за вулканического пепла.

К другим новостям мира: ВОЗ обновила список вирусов и бактерий, которые могут вызвать очередную пандемию.

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