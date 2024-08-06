Отель сожгли участники беспорядков в Бангладеш, погибли более 20 человек

Отель Zabeer Hotel International в городе Джессоре подожгли участники беспорядков 5 августа в понедельник. В результате здание сгорело почти полностью, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Prothomalo, участники марша победы разгромили и подожгли 14-этажный пятизвездочный отель, принадлежащий генеральному секретарю партии "Авами Лиг" округа Jashore Шахину Чакладару. Некоторые протестующие облили бензином первый этаж здания.

С самого начала в гостинице не удалось провести спасательные операции. Примерно через час вертолет спас нескольких застрявших внутри людей. Когда пожар был частично взят под контроль, тела погибших начали извлекать с разных этажей гостиницы. В результате инцидента пострадало более 50 человек. Число погибших к вечеру понедельника выросло до 24 человек, пишет Daily sun.

Durante las protestas callejeras en #Bangladesh, un incendio en un hotel en la ciudad de #Jashore resultó en la muerte de ocho personas. pic.twitter.com/Oa9cSjulQO — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) August 5, 2024

Свидетель происшествия на условиях анонимности рассказал, что там погиб его 17-летний племянник.

"Мой племянник погиб в аду. Моя дочь также была в отеле. Я поспешно покинул отель вместе с дочерью. Многие из процессии поднялись наверх. Многие из них застряли и погибли", – сказал он.

🇧🇩#Internacional || En #Bangladesh, en medio de protestas callejeras en #Jashore, un hotel se incendió y dejó 8 muertos. El fuego se desató durante un periodo de tensión social y ha generado gran preocupación en la región. pic.twitter.com/GDfGkTubhi — Ángulo Informativo Nacional (@AnguloInfoNa) August 5, 2024

Маруф Хоссейн, студент колледжа, который был среди протестующих, рассказал, что они вошли в отель вместе с протестующими:

"Мы в основном пошли осмотреть отель. Но эти недисциплинированные мальчишки поднялись наверх по лестнице. Кто-то из них поджег отель. В результате некоторые из моих друзей застряли и обгорели".

Инцидент последовал после того, как Шейхи Хасина ушла в отставку с поста премьер-министра. Тысячи ликующих людей вышли на улицы, чтобы отпраздновать это событие. Главные магистрали города были заполнены людьми, и некоторые из толпы оскверняли различные достопримечательности.

Общенациональные беспорядки вспыхнули из-за возмущения студентов спорными квотами на государственные должности, включая 30% для семей тех, кто боролся за независимость от Пакистана.