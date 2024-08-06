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Отель сожгли участники беспорядков в Бангладеш, погибли более 20 человек

В Бангладеш сожгли отель, погибли люди, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 14:36 Фото: Instagram/humayunrumi, mdfaysal5256
Отель Zabeer Hotel International в городе Джессоре подожгли участники беспорядков 5 августа в понедельник. В результате здание сгорело почти полностью, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Prothomalo, участники марша победы разгромили и подожгли 14-этажный пятизвездочный отель, принадлежащий генеральному секретарю партии "Авами Лиг" округа Jashore Шахину Чакладару. Некоторые протестующие облили бензином первый этаж здания.

С самого начала в гостинице не удалось провести спасательные операции. Примерно через час вертолет спас нескольких застрявших внутри людей. Когда пожар был частично взят под контроль, тела погибших начали извлекать с разных этажей гостиницы. В результате инцидента пострадало более 50 человек. Число погибших к вечеру понедельника выросло до 24 человек, пишет Daily sun.

Свидетель происшествия на условиях анонимности рассказал, что там погиб его 17-летний племянник.

"Мой племянник погиб в аду. Моя дочь также была в отеле. Я поспешно покинул отель вместе с дочерью. Многие из процессии поднялись наверх. Многие из них застряли и погибли", – сказал он.

Маруф Хоссейн, студент колледжа, который был среди протестующих, рассказал, что они вошли в отель вместе с протестующими:

"Мы в основном пошли осмотреть отель. Но эти недисциплинированные мальчишки поднялись наверх по лестнице. Кто-то из них поджег отель. В результате некоторые из моих друзей застряли и обгорели".

Инцидент последовал после того, как Шейхи Хасина ушла в отставку с поста премьер-министра. Тысячи ликующих людей вышли на улицы, чтобы отпраздновать это событие. Главные магистрали города были заполнены людьми, и некоторые из толпы оскверняли различные достопримечательности.

Общенациональные беспорядки вспыхнули из-за возмущения студентов спорными квотами на государственные должности, включая 30% для семей тех, кто боролся за независимость от Пакистана.

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