1 сентября 2024 в Тюрингии и Саксонии пройдут выборы в местные парламенты. В обеих землях большой поддержкой пользуется партия "Альтернатива для Германии" (АдГ). Движение "бабушек" выступает против них, сообщает Zakon.kz.

Партия АдГ – ультраправая политическая партия в Германии.

По информации издания Aussiedlerbote, выборы в местные парламенты Тюрингии и соседней Саксонии должны состояться 1 сентября. По данным соцопросов, на обеих территориях ультраправая партия АдГ пользуется поддержкой. За нее готовы проголосовать 34-35% избирателей.

Участницы движения "Бабушки против правых" не согласны с таким положением дел и выходят на улицы отстаивать свою правду.

Манифестантки призывают сограждан к акциям в защиту демократии в Германии, против расизма, антисемитизма и национализма.

Первые группы "бабушек" появились в Германии в 2018 году. С тех пор движение разрослось.

Его участницы стремятся показать, что ультраправые идеи не являются альтернативой даже для старшего поколения. По данным организаторов, сейчас движение насчитывает около 30 тыс. активных членов.

Ранее сообщалось, что 5 августа Алексей Корочкин, получивший известность как "лесопарковый маньяк", сообщил, что отсидел 20 лет в колонии за преступления, которые не совершал.

