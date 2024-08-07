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У приезжей чиновницы в Париже украли сумку с большой суммой денег

Отель, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 03:30 Фото: pixabay
В Париже у заместителя министра спорта Южного Судана украли сумку с 35 тыс. долларов. Деньги предназначались для олимпийской делегации страны, сообщает Zakon.kz.

Помимо денег в сумке лежали телефон, аккредитация на соревнования, паспорт и драгоценности. По данным Valeurs Actuelles, 5 августа женщина оставила сумку на столе в холле отеля. В это время она отошла к стойке регистрации и через несколько минут обнаружила пропажу. Сотрудники гостиницы заявили, что не видели вора.

Позднее полиция нашла в коммуне Масси под Парижем пустую сумку чиновницы. Она была спрятана за грузовиком.

Ранее у невестки эмира Катара по дороге в Париж украли брендовые сумки.

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