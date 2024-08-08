Шоколадный десерт вызвал переполох на Олимпиаде в Париже
По данным Global News, пловец Хенрик Кристиансен впервые привлек международное внимание к этой выпечке в июле, когда он поделился отзывом о том, что он ел на Играх.
Первый отзыв Кристиансена, опубликованный в социальных сетях, включал "довольно солидное" блюдо из пасты песто с шашлыком из свинины (он дал ему оценку 7/10) и "вкусные" пельмени с креветками (8/10) с куриной гедза (6/10), которые были просто "нормальными".
Однако звездой шоу стал шоколадный маффин, или "шоколадный кекс", как его называет Кристиансен. Он оценил эту выпечку на 11/10 выше чартов и назвал ее вкус "безумным".
@henrikchristians1 Guys, I think I have a problem.. #fyp #olympics #paris2024 #olympictiktok #olympicvillage #muffins @Olympics @paris2024 ♬ sonido original - 🐧
Публикация Кристиансена побудила других спортсменов также снять на видео, как они пробуют кекс, и позволила норвежцу создать тренд в социальных сетях вокруг этого угощения.
Из-за популярности тренда купить подобный кекс в Олимпийской деревне стало практически нереально. Поэтому компания Sodexo Live!, которая кормит спортсменов, сообщила журналу People, что планирует подать 100 000 шоколадных кексов во время Олимпиады и Паралимпийских игр. По примерным подсчетам около 2000 из них будут съедены ежедневно.
Ранее сообщалось, что в Париже правоохранители задержали мужчину, который торговал поддельными олимпийскими медалями.