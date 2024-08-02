На Олимпиаде в Париже казахстанские фехтовальщики одержали победу над сборной Египта

Мужская команда Казахстана по фехтованию на шпаге 2 августа одержала победу над Египтом на Олимпиаде-2024 в Париже, сообщает, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Национальный олимпийский комитет РК, после неудачи в 1/4 финала командных соревнований наши шпажисты стартовали в борьбе за пятую строчку турнира. Первый матч казахстанцы провели против Египта и выиграли его со счетом 36-21.







"В следующем противостоянии Казахстан уже поборется непосредственно за пятое место. Соперником выступит Италия. Добавим, что в командных соревнованиях нашу страну представляют Ерлик Сертай, Эльмир Алимжанов, Вадим Шарлаимов и Руслан Курбанов", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что казахстанские прыгуньи в высоту Надежда Дубовицкая и Елизавета Матвеева, не пробились в финал Олимпиады-2024.

