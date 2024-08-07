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Торговца поддельными олимпийскими медалями задержали в Париже

Олимпийские игры в Париже, Париж-2024, казахстанские спортсмены на олимпиаде в Париже, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 19:48 Фото: olympic.kz/Сали Сабиров
В Париже правоохранители задержали мужчину, который торговал поддельными олимпийскими медалями, сообщает Zakon.kz.

По данным, опубликованным в Le Parisien, у него было обнаружено более 800 фальшивых наград.

Задержанный оказался 39-летним бразильцем, прибывшим во Францию за несколько дней до открытия Олимпийских игр 23 июля. Его поймали на улице Берси в 12-м округе Парижа с 11 поддельными медалями при себе.

В ходе обыска в арендованной им квартире следователи обнаружили 198 полных медалей со шнуром, 666 неполных медалей без шнура, 655 украшений и 727 шнуров с эмблемой "Париж 2024". Также были найдены 1340 евро наличными и поддельная банкнота номиналом €500.

Мужчина был взят под стражу на время расследования. Власти пытаются выяснить источник поставки поддельных медалей.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Румынии Марчел Чолаку отказался присутствовать на церемонии закрытия Олимпиады-2024 в Париже из-за лишения представительницы румынской сборной по спортивной гимнастике Ана Бэрбосу бронзовой медали летних Игр. 

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