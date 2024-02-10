Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Израиль нанес удары по Рафаху: убиты 28 палестинцев

флаги Палестины и Израиля Фото: freepik
Представитель больницы и журналисты AP сообщают, что в результате авиаударов Израиля в городе Рафах на юге сектора Газа погибли по меньшей мере 28 палестинцев, сообщает Zakon.kz.

Это произошло через несколько часов после того, как премьер-министр Израиля заявил, что попросил военных спланировать эвакуацию около миллиона мирного населения из южного города Газа перед наземным вторжением.

"Непонятно, куда население города может бежать дальше", - задаются вопросом крупные западные СМИ.

Рафах – последний крупный населенный пункт в Газе, не оккупированный армией Израиля. Он быстро стал домом для огромного количества перемещенных палестинцев. Город находится на границе с Египтом, пропускной пункт которого остается закрытым для жителей Газы.

Расположенное на южной границе с Египтом довоенное население Рафаха, составлявшее несколько сотен тысяч человек, значительно увеличилось – около половины из 2,3 миллиона жителей территории искали убежища в городе и прилегающих районах. По данным ООН, там проживает более 1,3 миллиона человек, большинство из которых перемещенные.

Материал по теме

Военные Израиля готовятся наступать на Рафах – последнее убежище палестинцев

Несмотря на предупреждения высокопоставленного представителя гуманитарной организации о том, что нападение на Рафах, где укрываются более миллиона перемещенных палестинцев, приведет к "кровавой бане", а также призывы ООН против принудительного массового перемещения, Израиль, похоже, полон решимости двигаться вперед, писало издание Guardian.

Цель атак Израиля – уничтожить четыре батальона ХАМАС в Рафахе.

Читайте также

Самолет упал посреди оживленной магистрали в США
Самолет упал посреди оживленной магистрали в США
Сторонники осужденного экс-премьера выиграли выборы в Пакистане
Сторонники осужденного экс-премьера выиграли выборы в Пакистане
Массовые беспорядки охватили Сенегал
Массовые беспорядки охватили Сенегал
Мухит Турсынали
Израиль Палестина Сектор Газа Израиль и Палестина
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названа точная численность населения Казахстана
Названа точная численность населения Казахстана
Выплату 100 тысяч тенге от имени Минфина пообещали казахстанцам мошенники
"Выплату 100 тысяч тенге от Минфина" пообещали казахстанцам
Землетрясение магнитудой 4.2 произошло в 270 км от Алматы
Землетрясение магнитудой 4.2 произошло в 270 км от Алматы
Крупный банк обратился к казахстанцам
Крупный банк обратился к казахстанцам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: