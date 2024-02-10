Израиль нанес удары по Рафаху: убиты 28 палестинцев

Представитель больницы и журналисты AP сообщают, что в результате авиаударов Израиля в городе Рафах на юге сектора Газа погибли по меньшей мере 28 палестинцев, сообщает Zakon.kz.

Это произошло через несколько часов после того, как премьер-министр Израиля заявил, что попросил военных спланировать эвакуацию около миллиона мирного населения из южного города Газа перед наземным вторжением.

"Непонятно, куда население города может бежать дальше", - задаются вопросом крупные западные СМИ.

Рафах – последний крупный населенный пункт в Газе, не оккупированный армией Израиля. Он быстро стал домом для огромного количества перемещенных палестинцев. Город находится на границе с Египтом, пропускной пункт которого остается закрытым для жителей Газы.

Расположенное на южной границе с Египтом довоенное население Рафаха, составлявшее несколько сотен тысяч человек, значительно увеличилось – около половины из 2,3 миллиона жителей территории искали убежища в городе и прилегающих районах. По данным ООН, там проживает более 1,3 миллиона человек, большинство из которых перемещенные.

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Несмотря на предупреждения высокопоставленного представителя гуманитарной организации о том, что нападение на Рафах, где укрываются более миллиона перемещенных палестинцев, приведет к "кровавой бане", а также призывы ООН против принудительного массового перемещения, Израиль, похоже, полон решимости двигаться вперед, писало издание Guardian.

Цель атак Израиля – уничтожить четыре батальона ХАМАС в Рафахе.