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Происшествия

Пожар в "Алматы арене": причиной могли стать поджог или детская шалость

Пожар в &quot;Алматы арена&quot;: причиной могли стать поджог или детская шалость, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2025 19:06 Фото: МЧС РК
Причиной пожара, который произошел 25 января в Ледовом дворце "Алматы арена", могли стать поджог или детская шалость. Об этом Zakon.kz сообщили в ДЧС Алматы.

В ведомстве отметили, что для установления точной причины возгорания работают дознаватели и исследовательская испытательная пожарная лаборатория.

"Специалистами рассматривается ряд версий. Причиной пожара мог послужить поджог или детская шалость с огнем", – рассказали в ДЧС.

По предварительной информации, пожар на первом этаже Ледового дворца случился из-за возгорания спортивного инвентаря. Огонь охватил территорию порядка 40 квадратных метров. Известно, что троих детей госпитализировали после ЧП. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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