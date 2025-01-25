Пожар в "Алматы арене": причиной могли стать поджог или детская шалость

Фото: МЧС РК

Причиной пожара, который произошел 25 января в Ледовом дворце "Алматы арена", могли стать поджог или детская шалость. Об этом Zakon.kz сообщили в ДЧС Алматы.

В ведомстве отметили, что для установления точной причины возгорания работают дознаватели и исследовательская испытательная пожарная лаборатория. "Специалистами рассматривается ряд версий. Причиной пожара мог послужить поджог или детская шалость с огнем", – рассказали в ДЧС. По предварительной информации, пожар на первом этаже Ледового дворца случился из-за возгорания спортивного инвентаря. Огонь охватил территорию порядка 40 квадратных метров. Известно, что троих детей госпитализировали после ЧП.



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