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В случае атаки со стороны Ирана Израиль пообещал ответить "так, как не действовал никогда"

флаги Ирана и Израиля, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2024 23:21 Фото: коллаж
Беспрецедентным образом пообещал ответить министр обороны Израиля Йоав Галлант на ожидаемый удар со стороны Ирана или ливанского движения "Хезболлах", сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет газета Times of Israel.

"Министр обороны Йоав Галлант говорит новобранцам, что в случае беспрецедентной атаки со стороны Ирана и "Хезболлах" Израиль будет действовать так, как не действовал никогда раньше", – говорится в сообщении.

10 августа 2024 года стало известно о 100 погибших в результате удара Израиля по школе в городе Газа. Атака была совершена во время утренней молитвы. В здании в этот момент находились жители Газы, которые скрывались от авиаударов.

11 августа Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что они потрясены кадрами из школы "Ат-Табиин" в Газе.

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