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В Южной Корее служебная собака ищет клопов в багаже прилетающих после Олимпиады

собака ищет клопов в багаже прилетающих из Парижа в аэропорты Южной Кореи, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 20:08 Фото: pixabay
Южная Корея направила в свой главный международный аэропорт собаку, которая ищет постельных клопов, чтобы снизить риск проникновения насекомых в страну после Олимпийских игр в Париже, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky news, двухлетний бигль по кличке Секо возглавляет кампанию в международном аэропорту Инчхон как единственная собака в стране, обученная определять запах феромонов, выделяемых постельными клопами. По словам представителя компании по борьбе с вредителями Ким Мин Су, собака способна обнаружить кровососущих в стандартном гостиничном номере менее чем за две минуты.

Издание отмечает, что в 2023 году власти Парижа спешили сдержать общенациональную панику перед началом Игр после сообщений об обнаружении постельных клопов в домах, кинотеатрах, больницах и поездах. Опасаясь, что вспышка может испортить мероприятие, власти провели кампанию по искоренению заражения.

Правительство Южной Кореи заявило, что в связи с этим оно принимает "упреждающие меры по пресечению проникновения вредителей через международный аэропорт Инчхон, который является главными воротами в страну".

Рейсы, прибывающие напрямую из Парижа, дезинфицируются раз в неделю, тогда как обычно это делается раз в месяц, а карантинная служба аэропорта готовится к действиям в случае обнаружения вспышки на борту самолета или в аэропорту.

Южная Корея отправила 144 спортсмена на Олимпиаду, которая официально завершилась в воскресенье вечером. Корея заняла восьмое место в общем зачете медалей с 13 золотыми, девятью серебряными и 10 бронзовыми наградами.

Zakon.kz собрал подборку олимпийских моментов, которые еще долго не выветрятся из памяти.

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