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Обрушение свалки в Уганде унесло жизни 24 человек

В Уганде людей завалило мусором, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 08:55 Фото: pixabay
В результате обрушения свалки в Уганде люди оказались погребены под мусором. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте рухнувшей свалки в столице страны Кампале, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, спасатели все еще продолжают разбирать завалы в столице страны Кампале спустя несколько дней после катастрофы, произошедшей на свалке Китеези 9 августа.

По меньшей мере 24 человека погибли в результате обрушения горы мусора. По данным полиции, среди погибших по меньшей мере четверо детей.

Свалка Китеези – это огромная мусорная свалка в бедном холмистом районе, куда ежедневно прибывают сотни мусоровозов, несмотря на то, что много лет назад ее объявили "переполненной".

Ее описывают как своего рода нейтральную территорию, которую часто посещают женщины и дети, собирающие пластиковые отходы, которые они собираются продать.

Предполагается, что обрушение было вызвано сильными дождями, однако точные подробности произошедшего неизвестны.

Ранее сообщалось, что в пригородах Афин из домов эвакуировали тысячи жителей из-за крупных пожаров, вышедших из лесов.

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