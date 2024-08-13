Обрушение свалки в Уганде унесло жизни 24 человек
По информации Sky News, спасатели все еще продолжают разбирать завалы в столице страны Кампале спустя несколько дней после катастрофы, произошедшей на свалке Китеези 9 августа.
По меньшей мере 24 человека погибли в результате обрушения горы мусора. По данным полиции, среди погибших по меньшей мере четверо детей.
Свалка Китеези – это огромная мусорная свалка в бедном холмистом районе, куда ежедневно прибывают сотни мусоровозов, несмотря на то, что много лет назад ее объявили "переполненной".
Ее описывают как своего рода нейтральную территорию, которую часто посещают женщины и дети, собирающие пластиковые отходы, которые они собираются продать.
Предполагается, что обрушение было вызвано сильными дождями, однако точные подробности произошедшего неизвестны.
Ранее сообщалось, что в пригородах Афин из домов эвакуировали тысячи жителей из-за крупных пожаров, вышедших из лесов.