Известный по фильму "Чернобыль" актер Филипп Авдеев впервые стал отцом

Российский актер Филипп Авдеев рассказал поклонникам, что стал отцом, сообщает Zakon.kz.

Артист опубликовал в Instagram пост жены, сценаристки Екатерины Сергеевой, где она сообщила о пополнении в семье. Пол малыша родители не озвучили. Известно, что ребенок появился на свет 9 августа. Отметим, что сценаристка скрывала свою беременность.

"Моя беременность была потрясающая благодаря Филипу, нашей семье и друзьям! Родительство будет таким же", – написала сценаристка.

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В комментариях пару с новорожденным поздравили Варвара Шмыкова, Александра Бортич, Юлия Топольницкая, Виктория Толстоганова.

"Поздравляю вас, ребята! Какие вы все молодцы!" – написал актер Максим Виторган.

Авдеев известен по роли инженера Валерия Гончарука в фильме-катастрофе Данилы Козловского "Чернобыль". В его фильмографии более 30 работ. Он сыграл в таких картинах, как "Лето", "Далекие близкие", "Доктор Лиза", Happy End, "Ералаш", "Аванпост", "Кислота".

Ранее казахстанский продюсер Баян Алагузова удивила общественность новостью о пополнении в семействе.