Россиянка призналась в убийстве пятилетней дочери
Как пишут "Известия" со ссылкой на Следственный комитет России, во время допроса женщина заявила, что мотивом убийства стали личные неприязненные отношения, в том числе к своему супругу.
Следствие установило, что 27 июня подозреваемая вывела дочь из дома под предлогом похода в магазин, после чего отвела ее к железнодорожным путям и задушила. Тело ребенка она оставила на насыпи, а сама уехала автостопом в Красноярск, Томск и Новосибирск.
Девочку обнаружили 5 июля во время поисковых мероприятий. В отношении 32-летней женщины назначат судебно-психиатрическую экспертизу, после чего ей предъявят обвинение.
Мать подозревают по статье об убийстве малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии.
Ранее сообщалось, что в Алматы семейная ссора закончилась убийством.