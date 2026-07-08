Россиянка призналась в убийстве пятилетней дочери

Мать пятилетней девочки, убитой в российском городе Ачинске, полностью признала вину в совершенном преступлении, сообщает Zakon.kz.

Как пишут "Известия" со ссылкой на Следственный комитет России, во время допроса женщина заявила, что мотивом убийства стали личные неприязненные отношения, в том числе к своему супругу.

Следствие установило, что 27 июня подозреваемая вывела дочь из дома под предлогом похода в магазин, после чего отвела ее к железнодорожным путям и задушила. Тело ребенка она оставила на насыпи, а сама уехала автостопом в Красноярск, Томск и Новосибирск.

Девочку обнаружили 5 июля во время поисковых мероприятий. В отношении 32-летней женщины назначат судебно-психиатрическую экспертизу, после чего ей предъявят обвинение.

Мать подозревают по статье об убийстве малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии.

Ранее сообщалось, что в Алматы семейная ссора закончилась убийством.