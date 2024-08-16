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Законодательство РК

Афганские девочки не ходят в школу из-за запрета властей

Афганистан, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 19:04 Фото: pixabay
За три года в Афганистане под управлением движения Талибан (запрещенная в РК организация) возможности получить среднее образование лишились 1,4 млн девочек, сообщает Zakon.kz.

В 2021 году Талибан запретил образование для девочек после шестого класса. 15 августа такие данные опубликовали на сайте ЮНЕСКО.

"Если добавить к этому девочек, которые уже не посещали школу до введения запретов, то в стране насчитывается почти 2,5 млн девочек, лишенных права на образование. Это 80% афганских девочек школьного возраста", – информирует ЮНЕСКО.
Афганистан, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 19:04

Фото: UNESCO/Navid Rahi

По словам генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле, Афганистан – единственная страна в мире, где для девочек старше 12 лет и для женщин запрещен доступ к образованию. В организации подчеркнули, что они инвестируют в дистанционное обучение с использованием радио и телевидения, предоставляя финансовую поддержку и обучение афганским СМИ, желающим разрабатывать и транслировать образовательные программы.

В Париже афганская олимпийская спринтерша на 100 метров Кимия Юсофи напомнила Талибану о правах женщин на образование и спорт.

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Образование СМИ Талибан ЮНЕСКО Афганистан 2024 год Дистанционное обучение
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