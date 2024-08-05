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Олимпийская бегунья из Афганистана высказалась о правах женщин

Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 04:10 Фото: X/paris2024
Афганская олимпийская спринтерша на 100 метров Кимия Юсофи напомнила Талибану о правах женщин на "образование и спорт", сообщает Zakon.kz.

Как рассказывает CNN, на стадионе "Стад де Франс" спринтерша финишировала последней в олимпийском забеге на 100 метров. По мнению мировых СМИ, она "несла более тяжелую ношу". Ее присутствие на трассе в Париже 2 августа и последующий перфоманс – стали важным сигналом о правах женщин для правящего Талибана.

Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 04:10

Фото: скриншот видео

Добравшись до финиша, она подняла лист бумаги формата А4, который был приклеен с оборотной стороны стартового номера. На листке черным цветом было написано "образование". Слово "спорт" она вывела зеленым. Красным, который является третьим цветом флага Афганистана, 28-летняя спортсменка написала "наши права".

Права женщин, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 04:10

Фото: Х/valdemings

"У меня есть сообщение для афганских девочек", – сказала она. – Не сдавайтесь, не позволяйте другим решать за вас. Просто ищите возможность, а затем используйте ее", – заявила  спортсменка после соревнований.
Права женщин, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 04:10

Фото: Х/Sanny_Rudra

Ее команда в Париже состоит из трех мужчин и трех женщин, отобранных Олимпийским комитетом Афганистана, который действует за пределами страны.

А 35-летняя уроженка Камеруна боксерша Синди Нгамба вписала свое имя в историю мирового спорта как первый призер в составе олимпийской сборной беженцев.

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