Олимпийская бегунья из Афганистана высказалась о правах женщин
Как рассказывает CNN, на стадионе "Стад де Франс" спринтерша финишировала последней в олимпийском забеге на 100 метров. По мнению мировых СМИ, она "несла более тяжелую ношу". Ее присутствие на трассе в Париже 2 августа и последующий перфоманс – стали важным сигналом о правах женщин для правящего Талибана.
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Добравшись до финиша, она подняла лист бумаги формата А4, который был приклеен с оборотной стороны стартового номера. На листке черным цветом было написано "образование". Слово "спорт" она вывела зеленым. Красным, который является третьим цветом флага Афганистана, 28-летняя спортсменка написала "наши права".
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"У меня есть сообщение для афганских девочек", – сказала она. – Не сдавайтесь, не позволяйте другим решать за вас. Просто ищите возможность, а затем используйте ее", – заявила спортсменка после соревнований.
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Ее команда в Париже состоит из трех мужчин и трех женщин, отобранных Олимпийским комитетом Афганистана, который действует за пределами страны.
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