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В Турции причиной сильнейших пожаров в районе Измира назвали костер для пикника

лесные подары в Турции, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2024 15:36 Фото: x.com/haberler.com
Причиной серьезного пожара в районе Каршияка у города Измир на побережье Эгейского моря стал разведенный тремя местными жителями костер для пикника, сообщает Zakon.kz.
"Причиной пожара в Каршияка стал огонь костра, который три человека развели для пикника. В районе Одемиш (Измира) пожар возник от сигареты, там двое детей курили в траве. Они задержаны. Сейчас угрозы распространения огня на жилые районы нет", – приводит высказывания главы Минсельхоза Турции Ибрагима Юмаклы телеканал TRT Haber.

По данным местных СМИ, пожары в провинции Измир перекинулись на жилые кварталы. Власти сообщают о массовой эвакуации жителей.

Вблизи прибрежного города Измир на западе Турции тысячи сотрудников экстренных служб вторые сутки пытаются сдержать лесной пожар, который уже перекинулся на жилые кварталы города.

По сообщению пресс-службы президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, в ночь на субботу, 17 августа, местные власти эвакуировали около 900 человек из пострадавших районов.

В районе Каршияка на севере Измира огонь повредил 30 зданий, сообщили в мэрии города. Также загорелся 10-этажный жилой дом. Но пожарным удалось оперативно эвакуировать жителей и потушить огонь в здании.

Как отметили местные власти, в других районах Измира уже сгорели несколько домов.

О пожаре стало известно 16 августа. Огонь стремительно распространялся от сильного ветра 

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