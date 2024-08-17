В Турции причиной сильнейших пожаров в районе Измира назвали костер для пикника
"Причиной пожара в Каршияка стал огонь костра, который три человека развели для пикника. В районе Одемиш (Измира) пожар возник от сигареты, там двое детей курили в траве. Они задержаны. Сейчас угрозы распространения огня на жилые районы нет", – приводит высказывания главы Минсельхоза Турции Ибрагима Юмаклы телеканал TRT Haber.
По данным местных СМИ, пожары в провинции Измир перекинулись на жилые кварталы. Власти сообщают о массовой эвакуации жителей.
Вблизи прибрежного города Измир на западе Турции тысячи сотрудников экстренных служб вторые сутки пытаются сдержать лесной пожар, который уже перекинулся на жилые кварталы города.
По сообщению пресс-службы президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, в ночь на субботу, 17 августа, местные власти эвакуировали около 900 человек из пострадавших районов.
В районе Каршияка на севере Измира огонь повредил 30 зданий, сообщили в мэрии города. Также загорелся 10-этажный жилой дом. Но пожарным удалось оперативно эвакуировать жителей и потушить огонь в здании.
Как отметили местные власти, в других районах Измира уже сгорели несколько домов.
О пожаре стало известно 16 августа. Огонь стремительно распространялся от сильного ветра