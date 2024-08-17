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Две альпинистки из Индии за сутки не смогли самостоятельно спуститься с Эльбруса

спасатели помогли спуститься альпинисткам с горы, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2024 23:52 Фото: скриншот видео
Пресс-служба МЧС России заявила о том, что две альпинистки из Индии были эвакуированы спасателями МЧС при неудачном восхождении на гору Эльбрус в Кабардино-Балкарии, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, 29-летняя женщина совершала восхождение в составе незарегистрированной группы в составе четырех человек. Утром 16 августа альпинисты запросили помощь. С высоты 5300 м спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС эвакуировали пострадавшую, получившую различные травмы, до поляны Азау, где передали медикам.

Отмечается, что муж пострадавшей также снялся с маршрута.

В МЧС РФ заявили, что этот случай стал вторым в Кабардино-Балкарии за сутки. В пятницу на высоте 5200 м другая альпинистка из Индии сорвалась с тропы маршрута и попросила о помощи. Ее также эвакуировали и передали медикам.

Гора Эльбрус – самая высокая горная вершина России и Европы, ее высота составляет 5642 м.


Ранее сообщалось, что туристы заблудились в Большом Алматинском ущелье.

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