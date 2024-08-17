Массовая драка с участием подростков произошла в Москве
Фото: freepik
17 августа около 19:40 на юго-востоке Москвы на Братиславской улице произошла массовая драка. Несколько участников потасовки, том числе подростков, доставили в отдел полиции, сообщает Zakon.kz.
По информации РИА Новости, между группой граждан произошел конфликт перешедший в потасовку.
"Для разбирательства в территориальный отдел полиции доставлен ряд предполагаемых участников конфликта, в том числе несовершеннолетние, чьи родители или законные представители будут вызваны в ОВД", – говорится в сообщении.
Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее, в мае, сообщалось, что массовая драка выпускников произошла в Мангистау. Тогда полицейские задержали 50 человек.
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