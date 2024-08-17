Массовая драка с участием подростков произошла в Москве

Фото: freepik

17 августа около 19:40 на юго-востоке Москвы на Братиславской улице произошла массовая драка. Несколько участников потасовки, том числе подростков, доставили в отдел полиции, сообщает Zakon.kz.

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