У берегов Греции произошло мощное землетрясение

10 февраля землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано у побережья Греции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр располагался в 40 км к северо-востоку от города Ия (остров Тира), где проживают около 1 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 14 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее исследователи Колумбийского университета заявили, что США грозит землетрясение в 9 баллов (из 12 возможных) и последующее 30-метровое цунами на Тихоокеанском побережье страны. А еще ранее стало известно, что мощное землетрясение произошло на Каймановых островах.