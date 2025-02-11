У берегов Греции произошло мощное землетрясение
Фото: pixabay
10 февраля землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано у побережья Греции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, сообщает Zakon.kz.
Эпицентр располагался в 40 км к северо-востоку от города Ия (остров Тира), где проживают около 1 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 14 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Ранее исследователи Колумбийского университета заявили, что США грозит землетрясение в 9 баллов (из 12 возможных) и последующее 30-метровое цунами на Тихоокеанском побережье страны. А еще ранее стало известно, что мощное землетрясение произошло на Каймановых островах.
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