Во Франции несколько тысяч человек бежали от лесных пожаров

Фото: francebleu.fr

Около трех тысяч человек, отдыхавших на природе, были эвакуированы из кемпингов на территорию муниципального комплекса в прибрежном городе Кане-ан-Руссийон на юге Франции, сообщает Zakon.kz.

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