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Во Франции несколько тысяч человек бежали от лесных пожаров

Франция, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 20:20 Фото: francebleu.fr
Около трех тысяч человек, отдыхавших на природе, были эвакуированы из кемпингов на территорию муниципального комплекса в прибрежном городе Кане-ан-Руссийон на юге Франции, сообщает Zakon.kz.

Пожар вспыхнул 18 августа, опустошив не менее 300 гектаров. Как пишет France Bleu, раздуваемый сильным ветром, огонь уже взят под контроль.

Около 300 пожарных продолжают следить за местами, где высок риск нового возгорания. Для борьбы с огнем пожарным пришлось забирать воду из бассейнов частных домовладельцев.

Пожар, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 20:20

Фото: francebleu.fr

А 16 августа лесной пожар вспыхнул в турецком городе Измире.

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