Во Франции несколько тысяч человек бежали от лесных пожаров
Фото: francebleu.fr
Около трех тысяч человек, отдыхавших на природе, были эвакуированы из кемпингов на территорию муниципального комплекса в прибрежном городе Кане-ан-Руссийон на юге Франции, сообщает Zakon.kz.
Пожар вспыхнул 18 августа, опустошив не менее 300 гектаров. Как пишет France Bleu, раздуваемый сильным ветром, огонь уже взят под контроль.
🔥 Cette nuit, un gros incendie s'est déclenché à Canet-en-Roussillon (66) ! Un camping et ses 3000 occupants ont été évacués. (© Frédérique Hauchard) pic.twitter.com/HJGvW572D3— Météo Express (@MeteoExpress) August 19, 2024
Около 300 пожарных продолжают следить за местами, где высок риск нового возгорания. Для борьбы с огнем пожарным пришлось забирать воду из бассейнов частных домовладельцев.
Фото: francebleu.fr
А 16 августа лесной пожар вспыхнул в турецком городе Измире.
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