Российский фермер держал в рабстве троих мужчин
По информации газеты Коммерсантъ, в Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, которого подозревают в использовании рабского труда.
По данным следствия, с апреля по август он держал в рабстве трех человек на своей ферме в селе Марьевка Перелюбского района.
Пострадавшие – мужчины 1968, 1978 и 1985 годов рождения. Их вынуждали безвозмездно ухаживать за домашними животными, находясь под угрозой насилия со стороны подозреваемого. В случае неповиновения или попытки бегства агрессор грозил им физической расправой. Один из мужчин был избит.
5 августа один из мужчин, воспользовавшись моментом, сбежал с фермы и обратился в правоохранительные органы.
Следствие установило, что подозреваемый использовал рабский труд в целях личного обогащения, заставляя людей выполнять тяжелую работу без оплаты.
В настоящее время подозреваемый заключен под стражу.
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