Российского блогера задержали из-за подозрений в педофилии
Фото: freepik
Российская общественница Екатерина Мизулина призвала следственный комитет проверить 46-летнего блогера из-за подозрений в педофилии, сообщает Zakon.kz.
По информации РИА Новости, 19 августа Глава Лиги безопасного интернета России Екатерина Мизулина заявила, что обратится в Следственный комитет для проверки 46-летнего блогера Алексея Поднебесного из-за подозрений в педофилии после его видео с 15-летней школьницей.
"Многие присылают видео с участием блогера Поднебесного и несовершеннолетней девушки. Пользователи соцсетей подозревают мужчину в совершении педофильского преступления. Отношения между 46-летним мужчиной и 15-летней школьницей из Санкт-Петербурга действительно вызывают серьезные вопросы... Мы обратимся в Следственный комитет России с просьбой провести проверку". Глава Лиги безопасного интернета России Екатерина Мизулина
В своем Telegram-канале Мизулина предположила, что в силу возраста девушка может находиться под давлением взрослого человека. По ее словам, ранее Поднебесный публиковал много постов с пропагандой педофилии.
Фото: Instagram/underskyalex
В итоге лидера "Движение инцелов России" Поднебесного задержали.
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