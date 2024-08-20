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В секторе Газа впервые за 25 лет выявили случай полиомиелита

Врачи, больница, поликлиника, пациенты, анализы, сдача анализов, кровь, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 06:15 Фото: Zakon.kz
Врачи в охваченном войной секторе Газа впервые за 25 лет выявили случай полиомиелита, сообщает Zakon.kz.

По информации издания CNN, следы полиовируса были обнаружены у 10-месячного ребенка в городе Дейр-эль-Балах в центральной части Газы. В министерстве здравоохранения страны заявили, что ребенок не получал никаких прививок от болезни.

Полиомиелит – заболевание, которому подвержены в основном дети в возрасте до 5 лет. Оно поражает нервную систему и в тяжелых случаях может вызвать паралич и смерть.

Международные организации по оказанию помощи призывают приостановить конфликт, чтобы начать кампанию по вакцинации.

Ранее сообщалось, что, по данным ООН, в ходе военных действий в секторе Газа погибли 115 младенцев.

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