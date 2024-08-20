Более 200 человек числятся пропавшими после крушения судна в Конго

В центральной части Демократической Республики Конго (ДРК) произошло крушение судна на реке Люкени. Власти заявили о том, что в результате инцидента без вести пропали более 200 человек, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал Actualite, судно вышло 18 августа поздно вечером из поселка Маджоко с 300 пассажирами на борту. В темноте оно натолкнулось на препятствие и перевернулось. До берега добрались 43 человека, обнаружены тела трех погибших.

Согласно опубликованной информации, остальные считаются пропавшими без вести. В данное время ведется их поиск.

Отметим, что ранее торговое судно утонуло у берегов Йемена после атаки хуситов.