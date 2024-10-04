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126 пассажиров погибли, 279 числятся пропавшими: судно перевернулось на озере в Конго

лодка с пассажирами перевернулась в Конго, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 19:19 Фото: скриншот видео
126 человек погибли при опрокидывании судна с 450 пассажирами на озере Киву на востоке Демократической Республики Конго, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 3 октября на подходе к порту города Гома. Известно, что спасти удалось только 45 человек, остальные числятся пропавшими без вести.

Как пишут иностранные СМИ, на борту находились торговцы, которые перевозили продовольственные товары.

Местные власти заявили, что точное число жертв они смогут назвать только после завершения поиска тел.

Жуткие кадры трагедии сняли очевидцы. Ролик распространяется в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что казахстанец утонул в Таиланде в первый день отпуска.

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