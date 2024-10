126 пассажиров погибли, 279 числятся пропавшими: судно перевернулось на озере в Конго

Трагедия произошла 3 октября на подходе к порту города Гома. Известно, что спасти удалось только 45 человек, остальные числятся пропавшими без вести.

Как пишут иностранные СМИ, на борту находились торговцы, которые перевозили продовольственные товары.

Местные власти заявили, что точное число жертв они смогут назвать только после завершения поиска тел.

Жуткие кадры трагедии сняли очевидцы. Ролик распространяется в социальных сетях.

At least 126 people killed and dozens missing when a boat capsized on Lake Kivu in Congo — The Guardian



The boat is believed to have been carrying 450 passengers. According to authorities in North Kivu province, 45 people have been rescued and the search for the missing… pic.twitter.com/eHtzBO7zw9