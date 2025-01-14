Астрофизики зарегистрировали подозрительные рентгеновские вспышки от черной дыры

Сверхмассивная черная дыра, которая находится в центре относительно близкой галактики – в 100 миллионах световых лет от Земли, удивляет своим поведением. Еще семь лет назад астрономы впервые увидели, как исчезает корона черной дыры, а затем появляется снова, сообщает Zakon.kz.

В 2018 году с помощью автоматизированной системы All-Sky Automated Survey for Super-Novae, ученые зарегистрировали вспышку в галактике 1ES 1927+654. Источник события – активная сверхмассивная черная дыра в центре галактики, массой равной миллиону масс Солнца. Яркость объекта возросла почти в 40 раз, но затем сильно снизилась, а через какое-то время восстановилась до изначально наблюдаемых значений. Изменения яркости были особенно заметны в рентгеновском диапазоне.

Тогда ученые пришли к выводу, что причина колебания яркости – корона черной дыры, облако вихрящейся раскаленной плазмы. Корона внезапно и почти полностью испарилась, а через некоторое время вновь восстановилась.

По мнению авторов научной работы, аномалию вызвала мимо проходящая с черной дырой звезда, которая под действием приливных сил разрушилась, что привело к временному исчезновению короны. Остатки звезды попали в аккреционный диск, это спровоцировало быстрое поглощение материи из его внутренней части. В результате работа магнитного поля черной дыры нарушилась, оно временно оказалось не способно генерировать и поддерживать высокоэнергетическую корону.

В 2019 году исследователи открыли так называемые квазипериодические рентгеновские вспышки, которые исходят из ядер галактик малой массы, содержащих сверхмассивные черные дыры. Эти события представляют собой быстрые всплески рентгеновского излучения, которые, как считается, могут повторяться с периодом от нескольких часов до почти суток. Механизм их генерации до конца не понятен.

Ранее стало известно, что в метеоритах обнаружили две совершенно разные истории Марса.