Трамп назначил Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения США

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул Кеннеди-младшего на должность министра здравоохранения, чтобы тот "положил конец эмидемии хронических заболеваний" в стране, сообщает Zakon.kz.

Дональд Трамп выдвинул племянника убитого президента США Джона Кеннеди и своего бывшего соперника по предвыборной гонке Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения и социальных служб США. Об этом он заявил в X.

"Я рад объявить Роберта Ф. Кеннеди-младшего министром здравоохранения и социальных служб США (HHS)", – написал он.

Кеннеди-младший известен как сторонник теорий заговора бигфармы и противник прививок и не раз заявлял, что будет добиваться запрета на исследование и проведение испытаний новых вакцин и лекарств от инфекционных заболеваний.

Фото: wikipedia

Также он обещал бороться с эпидемией хронических заболеваний в США, так как считает, что крупные фармацевтические и пищевые компании виноваты в широком спектре заболеваний.

Ранее 11 ноября избранный президент США Дональд Трамп объявил о новом участнике своей будущей администрации. Он пообещал назначить главой пограничной и иммиграционной службы Тома Хомана.



Помимо этого, он назвал имя нового главы аппарата Белого дома. Эту должность займет советница Трампа Сьюзи Уайлс.

