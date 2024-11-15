Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Трамп назначил Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения США

Трамп назначил Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения США, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 08:38 Фото: pixabay
Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул Кеннеди-младшего на должность министра здравоохранения, чтобы тот "положил конец эмидемии хронических заболеваний" в стране, сообщает Zakon.kz.

Дональд Трамп выдвинул племянника убитого президента США Джона Кеннеди и своего бывшего соперника по предвыборной гонке Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения и социальных служб США. Об этом он заявил в X.

"Я рад объявить Роберта Ф. Кеннеди-младшего министром здравоохранения и социальных служб США (HHS)", – написал он.

Кеннеди-младший известен как сторонник теорий заговора бигфармы и противник прививок и не раз заявлял, что будет добиваться запрета на исследование и проведение испытаний новых вакцин и лекарств от инфекционных заболеваний.

Трамп назначил Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения США, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 08:38

Фото: wikipedia

Также он обещал бороться с эпидемией хронических заболеваний в США, так как считает, что крупные фармацевтические и пищевые компании виноваты в широком спектре заболеваний.

Ранее 11 ноября избранный президент США Дональд Трамп объявил о новом участнике своей будущей администрации. Он пообещал назначить главой пограничной и иммиграционной службы Тома Хомана.

Помимо этого, он назвал имя нового главы аппарата Белого дома. Эту должность займет советница Трампа Сьюзи Уайлс.

Читайте также

Мелании Трамп призналась в чувствах Илону Маску
Меланию Трамп заподозрили в чувствах к Илону Маску
Банды на Гаити вынуждают местных жителей массово покидать свои дома
Банды на Гаити вынуждают местных жителей массово покидать свои дома
Бывший президент Словакии лишился пенсии после осуждения за мошенничество
Бывший президент Словакии лишился пенсии после приговора за мошенничество
Аксинья Титова
Трамп Дональд США 2024 год Назначения
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Биометрическая идентификация, биометрия, идентификация, цифровая дактилоскопия, дактилоскопия, сканер отпечатка пальцев, отпечатки пальцев
Важная информация для казахстанцев, которые хотят посетить Россию
Туша мертвого кашалота появилась на берегу Каспийского моря в Баку
Туша мертвого кашалота появилась на берегу Каспийского моря в Баку
Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, полиция зима, полиция зимой
Скрытое патрулирование усилят на дорогах Казахстана
Дорога, трасса, разметка, асфальтированная дорога, асфальт
Штрафов не будет: Кожаев высказался об "изменении" скорости на автобанах
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: